Nach Unfall in Autobahn-Tunnel in Thüringen: Warum wurden beide Röhren gesperrt?

Feuerwehrleute üben im Tunnel Behringen (Thüringen) die Bergung von Unfallopfern. (Archivbild) © Michael Reichel/dpa

"Die Ereignisbewältigung in unseren Straßentunneln erfolgt nach den Regelungen des Alarm- und Gefahrenabwehrplans (AGAP), die für jeden Straßentunnel einzeln vorliegen.

Der AGAP ist mit den örtlich zuständigen Einsatzdiensten von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten abgestimmt. [...]

Bei Unfällen bzw. noch schwereren Ereignissen wird der Tunnel in Absprache mit den Einsatzdiensten immer komplett gesperrt. Damit wird sichergestellt, dass die Tunnelnutzer in der Selbstrettungsphase (Phase bis zum Eintreffen der ersten Rettungskräfte) die Möglichkeit haben, sich aus der betroffenen Tunnelröhre in die nicht betroffene Tunnelröhre bzw. in die Portalfreiflächen zu begeben."

Was spricht noch für eine Vollsperrung?

"Weiterhin soll durch die Vollsperrung sichergestellt werden, dass die Zufahrtswege im Tunnel in beiden Richtungen freigehalten werden und die Möglichkeit besteht, über Querschläge und Überfahrten von der nicht betroffenen Röhre in die betroffene Röhre zu gelangen.

Diese taktische Möglichkeit stellt unter anderem sicher, dass die gesetzliche Hilfsfrist von in der Regel zehn Minuten auch in Tunnelbauwerken gewährleistet ist. Dies soll ohne Gefährdung des laufenden Verkehrs erfolgen."