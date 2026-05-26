A72 bei Chemnitz dicht! Stau-Gefahr nach Unfällen

Chemnitz - Nach zwei Unfällen musste die A72 bei Chemnitz am Dienstagnachmittag Richtung Leipzig voll gesperrt werden.

Auf der A72 in Höhe Chemnitz-Süd bildete sich am Dienstagnachmittag ein langer Stau Richtung Leipzig. (Symbolfoto) © Bildmontage: Friso Gentsch/dpa, Jan Woitas/dpa

Laut Polizei wurde eine Person verletzt.

In Höhe Chemnitz-Süd bestand außerdem die Gefahr durch Reifenteile auf der Fahrbahn.

Die letzte freie Abfahrt ist Stollberg-West.