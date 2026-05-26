A72 bei Chemnitz dicht! Stau-Gefahr nach Unfällen
2.263 Klicks
0 Reaktionen
❤️️ 0
😂️ 0
😱️ 0
🔥️ 0
😥️ 0
👏️ 0
Chemnitz - Nach zwei Unfällen musste die A72 bei Chemnitz am Dienstagnachmittag Richtung Leipzig voll gesperrt werden.
Laut Polizei wurde eine Person verletzt.
In Höhe Chemnitz-Süd bestand außerdem die Gefahr durch Reifenteile auf der Fahrbahn.
Die letzte freie Abfahrt ist Stollberg-West.
Nähere Details zu den Unfällen liegen aktuell noch nicht vor.
Die A72 musste voll gesperrt werden. Es bildete sich ein kilometerlanger Stau.
Titelfoto: Bildmontage: Friso Gentsch/dpa, Jan Woitas/dpa