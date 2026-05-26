A72 bei Chemnitz dicht! Stau-Gefahr nach Unfällen

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Nach zwei Unfällen musste die A72 am Dienstagnachmittag Richtung Leipzig voll gesperrt werden.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Nach zwei Unfällen musste die A72 bei Chemnitz am Dienstagnachmittag Richtung Leipzig voll gesperrt werden.

Auf der A72 in Höhe Chemnitz-Süd bildete sich am Dienstagnachmittag ein langer Stau Richtung Leipzig. (Symbolfoto)
Auf der A72 in Höhe Chemnitz-Süd bildete sich am Dienstagnachmittag ein langer Stau Richtung Leipzig. (Symbolfoto)  © Bildmontage: Friso Gentsch/dpa, Jan Woitas/dpa

Laut Polizei wurde eine Person verletzt.

In Höhe Chemnitz-Süd bestand außerdem die Gefahr durch Reifenteile auf der Fahrbahn.

Die letzte freie Abfahrt ist Stollberg-West.

Nähere Details zu den Unfällen liegen aktuell noch nicht vor.

Die A72 musste voll gesperrt werden. Es bildete sich ein kilometerlanger Stau.

Titelfoto: Bildmontage: Friso Gentsch/dpa, Jan Woitas/dpa

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