Renault kracht in Leitplanke: Langer Stau auf A72

Hartenstein - Ein Unfall hat am Samstag auf der A72 für eine Sperrung und kilometerlangen Stau gesorgt.

Der Renault wurde bei dem Unfall stark beschädigt. © Niko Mutschmann

Eine 19-jährige Renault-Fahrerin war gegen 18.20 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache zwischen den Anschlussstellen Hartenstein und Zwickau-Ost in Fahrtrichtung Plauen von der Fahrbahn abgekommen.

Der Renault krachte mehrfach gegen die Mittelleitplanke und kam dann auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen.

Die polnische Fahrerin und ihre 18-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt und zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Renault war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Durch den Unfall entstand laut Polizeiangaben ein Gesamtschaden in Höhe von 11.000 Euro.

Durch den Unfall musste die Autobahn für eine Stunde voll gesperrt werden. Es kam zu einem langen Stau.