Unfall auf A72 in Chemnitz: Ausfahrt gesperrt

Chemnitz - Am Mittwochmorgen musste kurzzeitig die A72-Ausfahrt in Chemnitz-Rottluff gesperrt werden - und das mitten im Berufsverkehr. Grund dafür war ein Unfall .

Hier ging am Mittwochmorgen nichts mehr: Die A72-Ausfahrt in Chemnitz-Rottluff musste nach einem Unfall gesperrt werden. © Chempic

Gegen 7 Uhr knallte es auf der Ausfahrt. Laut ersten Informationen waren drei Fahrzeuge beteiligt.

Die Ausfahrt musste daraufhin dichtgemacht werden. Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte waren im Einsatz.