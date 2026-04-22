Unfall auf A72 in Chemnitz: Ausfahrt gesperrt
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Chemnitz - Am Mittwochmorgen musste kurzzeitig die A72-Ausfahrt in Chemnitz-Rottluff gesperrt werden - und das mitten im Berufsverkehr. Grund dafür war ein Unfall.
Gegen 7 Uhr knallte es auf der Ausfahrt. Laut ersten Informationen waren drei Fahrzeuge beteiligt.
Die Ausfahrt musste daraufhin dichtgemacht werden. Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte waren im Einsatz.
Wie TAG24 vor Ort erfuhr, sollen zwei Personen verletzt worden sein. Zur Höhe des Sachschadens liegen noch keine Informationen vor.
Titelfoto: Chempic