Unfall auf A72 in Chemnitz: Ausfahrt gesperrt

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Die A72-Ausfahrt in Chemnitz-Rottluff musste am Mittwochmorgen wegen eines Unfalls gesperrt werden.

Von Julian Winkler

Chemnitz - Am Mittwochmorgen musste kurzzeitig die A72-Ausfahrt in Chemnitz-Rottluff gesperrt werden - und das mitten im Berufsverkehr. Grund dafür war ein Unfall.

Hier ging am Mittwochmorgen nichts mehr: Die A72-Ausfahrt in Chemnitz-Rottluff musste nach einem Unfall gesperrt werden.
Hier ging am Mittwochmorgen nichts mehr: Die A72-Ausfahrt in Chemnitz-Rottluff musste nach einem Unfall gesperrt werden.  © Chempic

Gegen 7 Uhr knallte es auf der Ausfahrt. Laut ersten Informationen waren drei Fahrzeuge beteiligt.

Die Ausfahrt musste daraufhin dichtgemacht werden. Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte waren im Einsatz.

Wie TAG24 vor Ort erfuhr, sollen zwei Personen verletzt worden sein. Zur Höhe des Sachschadens liegen noch keine Informationen vor.

Titelfoto: Chempic

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