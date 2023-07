Tödlicher Unfall auf A72 bei Chemnitz: BMW fährt auf Böschung und kracht in Lärmschutz

Chemnitz - Am Sonntagmorgen ist es gegen halb 6 Uhr auf de r A72 bei Chemnitz zu einem tödlichen Unfall gekommen.

Die Autobahn wurde nach dem Unfall gesperrt, es kam zu Stau. © Harry Härtel/Härtelpress

Wie die Polizei mitteilte, war ein BMW (Fahrer: 47) in Richtung Hof unterwegs und kam aus ungeklärter Ursache kurz vor der Anschlussstelle Chemnitz-Rottluff von der Fahrbahn ab, fuhr eine Böschung hinauf und krachte sowohl in die Lärmschutzwand als auch in mehrere Bäume.

"Der BMW überschlug sich in der Folge und kam letztlich auf dem Seitenstreifen zum Stehen", berichtet eine Polizeisprecherin.

Zwei Insassen wurden in dem Fahrzeug eingeklemmt und mussten von den Rettungskräften befreit werden. Eine 49 Jahre alte Frau erlitt so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb.



Der Fahrer sowie zwei weitere Insassen (14, 49) wurden schwer verletzt. Sie kamen ins Krankenhaus.

Bei dem Unfall entstand ein Schaden von rund 80.000 Euro.

Die Autobahnpolizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

"Noch am Unfallort wurde ein Gutachter eingesetzt. Das Unfallfahrzeug wurde sichergestellt", so die Polizei.

Es werden Zeugen gesucht, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zum Fahrverhalten des BMW vor dem Unfall machen können. Hinweise werden von der Autobahnpolizei Chemnitz unter Telefon 0371/87400 entgegen genommen.