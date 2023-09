Autos touchieren sich: Mindestens zwei Verletzte bei Unfall auf der A72

Auf der A72 bei Rötha ist es am Sonntagnachmittag zu einem Unfall gekommen. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Wie ein Sprecher des Polizei-Lagezentrums gegenüber TAG24 erklärte, hatte sich der Crash gegen 16.35 Uhr im Bereich zwischen Rötha und der neuen Anschlussstelle Zwenkau ereignet. "Die Strecke wird dort einspurig. Da hatten sich die beiden entgegenkommenden Fahrzeuge touchiert."

Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Auch eine Schadenssumme lag zunächst noch nicht vor.

Die Polizei sprach am Sonntagabend von mindestens zwei Verletzten. Nach Informationen vom Ort des Geschehens mussten diese noch an der Unfallstelle versorgt werden, dabei war auch ein Notarzt im Einsatz. Anschließend ging es per Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser.

Die Autobahn musste im Zuge der Unfallaufnahme vorübergehend gesperrt werden.