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Frontal-Crash in A72-Auffahrt Richtung Chemnitz
Limbach-Oberfrohna - Schwerer Unfall am Freitagnachmittag in der A72-Auffahrt Richtung Chemnitz!
Gegen 14.45 Uhr kam es zu dem Frontal-Crash im Ortsteil Kändler in Limbach-Oberfrohna.
Ein Skoda und ein VW krachten dort aus noch ungeklärter Ursache zusammen.
Beide Fahrer mussten nach ersten Informationen der Polizei ins Krankenhaus gebracht werden.
Beide Fahrzeuge erlitten Totalschaden.
Der Bereich musste gesperrt werden, es kam deshalb zu Verkehrsbehinderungen zwischen Limbach-Oberfrohna und Chemnitz-Röhrsdorf im Bereich der A72.
Erstmeldung: 27. März, 16.55 Uhr, zuletzt aktualisiert: 18.03 Uhr
Titelfoto: Andreas Kretschel