Frontal-Crash in A72-Auffahrt Richtung Chemnitz

Limbach-Oberfrohna - Schwerer Unfall am Freitagnachmittag in der A72-Auffahrt Richtung Chemnitz !

Zwei Autos krachten in Kändler frontal zusammen. © Andreas Kretschel

Gegen 14.45 Uhr kam es zu dem Frontal-Crash im Ortsteil Kändler in Limbach-Oberfrohna.

Ein Skoda und ein VW krachten dort aus noch ungeklärter Ursache zusammen.

Beide Fahrer mussten nach ersten Informationen der Polizei ins Krankenhaus gebracht werden.

Beide Fahrzeuge erlitten Totalschaden.