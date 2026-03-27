 3.029

Frontal-Crash in A72-Auffahrt Richtung Chemnitz

Am Freitagnachmittag krachten in Kändler (Limbach-Oberfrohna) an der Auffahrt zur A72 in Richtung Chemnitz zwei Autos frontal zusammen.

Von Claudia Ziems

Limbach-Oberfrohna - Schwerer Unfall am Freitagnachmittag in der A72-Auffahrt Richtung Chemnitz!

Zwei Autos krachten in Kändler frontal zusammen.
Zwei Autos krachten in Kändler frontal zusammen.  © Andreas Kretschel

Gegen 14.45 Uhr kam es zu dem Frontal-Crash im Ortsteil Kändler in Limbach-Oberfrohna.

Ein Skoda und ein VW krachten dort aus noch ungeklärter Ursache zusammen.

Beide Fahrer mussten nach ersten Informationen der Polizei ins Krankenhaus gebracht werden.

Unfall A72: Weißer Kombi flüchtet nach schwerem Unfall auf A72: Wer hat etwas gesehen?
Unfall A72 Weißer Kombi flüchtet nach schwerem Unfall auf A72: Wer hat etwas gesehen?

Beide Fahrzeuge erlitten Totalschaden.

Der Bereich musste gesperrt werden, es kam deshalb zu Verkehrsbehinderungen zwischen Limbach-Oberfrohna und Chemnitz-Röhrsdorf im Bereich der A72.

Erstmeldung: 27. März, 16.55 Uhr, zuletzt aktualisiert: 18.03 Uhr

Titelfoto: Andreas Kretschel

Mehr zum Thema Unfall A72: