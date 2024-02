Langer Stau auf A72: Laster kippt um, Autobahn teilweise gesperrt

Jahnsdorf - Stau auf der A72 im Erzgebirge am Mittwochmorgen! Ein Laster kippte bei Jahnsdorf um, die Autobahn musste teilweise gesperrt werden.

Ein tonnenschwerer Laster kippte am Mittwochmorgen auf der A72 im Erzgebirge um. © Jan Haertel/ ChemPic

Laut Polizei geschah der Unfall in Höhe des Rastplatzes "Am Neukirchener Wald". In Fahrtrichtung Zwickau kam ein Lkw gegen 6 Uhr von der Autobahn ab und kippte um.

Dabei wurden auch eine Leitplanke und eine Notrufsäule zerstört. Der Fahrer wurde einem Rettungsdienst übergeben.

Die rechte Fahrspur musste aufgrund des Unfalls gesperrt werden - es kam zu Stau. Etliche Autofahrer standen mitten im morgendlichen Berufsverkehr auf der A72 im Stau.

Laut Polizei ist der rechte Fahrstreifen weiterhin gesperrt.