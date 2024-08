Reisebus-Unfall auf A72 in Sachsen: Mehrere Verletzte!

Ein Reisebus landete am Sonntagmorgen auf der A72 bei Plauen im Gebüsch. Mehrere Personen wurden verletzt. © NEWS5 / Stephan Fricke

Der Unfall geschah am heutigen Sonntagmorgen in Fahrtrichtung Plauen. In Höhe der Anschlussstelle Plauen-Ost kam ein Reisebus von der Autobahn ab und landete in einem Gebüsch.

Laut Polizei gibt es derzeit sieben Verletzte. Wie TAG24 erfuhr, hatte der Bus 39 Fahrgäste an Bord - davon offenbar viele ältere Leute.

Wegen des Unfalls wurde die Autobahn teilweise gesperrt, es kommt zu Stau.