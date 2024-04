Sekundenschlaf: Kia-Fahrer kracht auf A72 in Schild und Leitplanke

Laut Polizei ist ein Kia-Fahrer (42) auf der A72 nach Sekundenschlaf verunglückt. (Symbolbild) © Arno Burgi / dpa

Ein Kia Ceed war am Samstag gegen 23.30 Uhr auf der Autobahn in Richtung Hof unterwegs. "Zwischen den Anschlussstellen Plauen-Ost und Plauen-Süd verlor der 42-jährige Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug", so ein Sprecher der Polizeidirektion Zwickau.

Der Kia kam von der Fahrbahn ab, drehte sich, krachte in ein Verkehrsschild und die Leitplanke und blieb schließlich im Seitengraben liegen.

Die ukrainische Familie, die in dem Auto saß, hatte Glück im Unglück. Sowohl der Fahrer, als auch seine Beifahrerin (40) und ein Kind (13) blieben unverletzt.

Der Kia wurde allerdings so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Der Schaden liegt bei etwa 13.000 Euro.

Laut Polizei führte Sekundenschlaf zu dem schweren Unfall.