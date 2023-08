Sperrung nach Unfall auf A72: Van fährt in Lkw, mehrere Personen verletzt

Teile des Vans blieben an dem Sattelzug hängen. © André März

Der Unfall passierte auf Höhe des Parkplatzes Neukirchner Wald zwischen den Anschlussstellen Stollberg-Nord und Chemnitz-Süd.

Ein Laster wollte gerade von dem Parkplatz wieder auf die Autobahn in Fahrtrichtung Leipzig auffahren, als es zu dem Zusammenstoße mit dem Van kam. Der Mercedes soll nach ersten Informationen von der Unfallstelle weitestgehend ungebremst in den Sattelzug gefahren sein. Der Aufprall war so heftig, dass das Auto noch gegen die Mittelschutzleitplanke geschleudert wurde, wo es zum Stehen kam. Der Van wurde bei dem Unfall regelrecht aufgerissen, Teile blieben an dem Laster hängen.

Laut Polizei war das Fahrzeug mit vier Personen besetzt, die alle verletzt wurden und ins Krankenhaus kamen. Unter den Verletzten sollen auch Kinder sein.

Die A72 musste zeitweise gesperrt werden. Es bildete sich Stau. Die Sperrung ist inzwischen aber aufgehoben.