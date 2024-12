Unfall-Serie auf A72: Vollsperrung, Stau-Gefahr!

In den Crash waren mehrere Fahrzeuge verwickelt. © Harry Härtel

Gegen 11.40 Uhr waren in Richtung Hof ein Mercedes (Fahrer: 51), ein Mazda (Fahrer: 34) und ein BMW (Fahrer: 45) unterwegs.

Auf Höhe des Parkplatzes "Am Neukirchener Wald" bremste der Mercedes-Fahrer verkehrsbedingt, ebenso der nachfolgende Mazda-Fahrer, der außerdem noch nach rechts auswich.

"Der BMW-Fahrer bremste ebenso, konnte ein Auffahren auf den Mazda jedoch nicht mehr verhindern und stieß noch gegen den Mercedes. Bei dem Unfall entstand am BMW und am Mazda Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 10.000 Euro, der Mercedes blieb augenscheinlich unbeschädigt", teilte die Polizei am Freitag mit.

Der 57-jährige Fahrer eines Audi Q7 näherte sich der Unfallstelle und bremste. Der Fahrer (65) eines Audi A6 fuhr auf den abbremsenden Q7 auf. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 1500 Euro.

Verletzt wurde bei beiden Unfällen niemand. Die Autobahn musste teils voll gesperrt werden. Es kam bis 13.25 Uhr zu Verkehrsbehinderungen.