A73 stundenlang gesperrt: Notfall am Steuer, Mercedes kracht gegen Leitplanke
Fürth - Nach einem Unfall auf der A73 in Mittelfranken musste die Autobahn in Richtung Bamberg am Samstagnachmittag stundenlang gesperrt werden.
Der Unfall passierte zwischen Fürth-Ronhof und Fürth-Steinach, teilte die Polizei mit.
Ein 48-Jähriger hatte aufgrund eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über seinen Mercedes verloren. Das Auto krachte deshalb mehrfach gegen die Mittel- und Außenschutzplanke.
Die Ehefrau des Mannes, die samt Kind mit im Mercedes saß, griff ins Lenkrad, um das Auto kontrolliert zum Stehen zu bringen.
Rettungskräfte bargen den Mann aus dem Auto und mussten ihn vor Ort reanimieren. Anschließend wurde er ins Krankenhaus gebracht.
Seine Frau (47) blieb unverletzt, die Tochter (15) zog sich beim Aufprall eine Beule am Kopf zu.
A73 nach Unfall gesperrt: Fanbus darf trotzdem passieren
Der Mercedes erlitt einen Totalschaden von rund 30.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und der Versorgung der Beteiligten blieb die Autobahn bis zum Abend gesperrt.
Einem Fanbus, der nach dem Fußballspiel zwischen Greuther Fürth und dem VfL Bochum im Stau feststeckte, wurde die Durchfahrt der Sperrung aus taktischen Gründen ermöglicht, so die Polizei.
Erstmeldung 29. November, 17.50 Uhr, zuletzt aktualisiert 30. November 12.30 Uhr
Titelfoto: NEWS5 / David Oßwald