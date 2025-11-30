A73 stundenlang gesperrt: Notfall am Steuer, Mercedes kracht gegen Leitplanke

Fürth - Nach einem Unfall auf der A73 in Mittelfranken musste die Autobahn in Richtung Bamberg am Samstagnachmittag stundenlang gesperrt werden.

Rettungskräfte kümmerten sich um die Insassen des Unfallautos. © NEWS5 / David Oßwald

Der Unfall passierte zwischen Fürth-Ronhof und Fürth-Steinach, teilte die Polizei mit.

Ein 48-Jähriger hatte aufgrund eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über seinen Mercedes verloren. Das Auto krachte deshalb mehrfach gegen die Mittel- und Außenschutzplanke.

Die Ehefrau des Mannes, die samt Kind mit im Mercedes saß, griff ins Lenkrad, um das Auto kontrolliert zum Stehen zu bringen.

Rettungskräfte bargen den Mann aus dem Auto und mussten ihn vor Ort reanimieren. Anschließend wurde er ins Krankenhaus gebracht.

Seine Frau (47) blieb unverletzt, die Tochter (15) zog sich beim Aufprall eine Beule am Kopf zu.