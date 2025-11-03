Unfall auf A73: Mann stürzt mit seinem Auto die Böschung hinab

Schleusingen - Auf der A73 im Landkreis Hildburghausen ist am Montagmorgen ein Autofahrer verunglückt.

Das Auto blieb auf dem Dach liegen. © NEWS5 / Steffen Ittig

Laut Angaben der Autobahnpolizei war der 39-Jährige mit seinem Fahrzeug zwischen Eisfeld und Schleusingen von der A73 abgekommen.

Wie die Beamten mitteilten, war das Auto auf die Leitplanke geraten. Im Anschluss hatte sich das Fahrzeug überschlagen und war danach eine Böschung hinuntergestürzt.

Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Wrack befreien und die Rettungskräfte alarmieren.