Unfall auf A73: Mann stürzt mit seinem Auto die Böschung hinab
Schleusingen - Auf der A73 im Landkreis Hildburghausen ist am Montagmorgen ein Autofahrer verunglückt.
Laut Angaben der Autobahnpolizei war der 39-Jährige mit seinem Fahrzeug zwischen Eisfeld und Schleusingen von der A73 abgekommen.
Wie die Beamten mitteilten, war das Auto auf die Leitplanke geraten. Im Anschluss hatte sich das Fahrzeug überschlagen und war danach eine Böschung hinuntergestürzt.
Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Wrack befreien und die Rettungskräfte alarmieren.
Er verletzte sich schwer und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Wieso der 39-Jährige von der Autobahn abgekommen war, ist noch unklar. Die Ermittlungen laufen.
