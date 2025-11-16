Audi-Fahrerin überschlägt sich: Schwerer Unfall auf A73

Schleusingen - Auf der A73 im Landkreis Hildburghausen ist am Sonntagvormittag eine junge Audi-Fahrerin verunfallt.

Der Audi blieb neben der A73 stark zerstört liegen. © NEWS5 / Steffen Ittig

Wie die Polizei mitteilte, war die 21-Jährige zwischen Schleusingen und Eisfeld-Nord aus bislang noch ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen.

Danach krachte die Frau gegen die Leitplanke und eine Notrufsäule. Anschließend überschlug sich das Fahrzeug und blieb neben der Autobahn auf der angrenzenden Grünfläche liegen.

Die Autofahrerin verletzte sich schwer und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Audi wurde stark zerstört.