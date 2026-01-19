A8-Crash am Morgen: Zwei Schwerverletzte nach Lkw-Kollision

Merklingen - Ein heftiger Auffahrunfall mit drei Lkw hat in der Nacht zu Montag den Verkehr auf der A8 in Richtung Stuttgart lahmgelegt. Zwei Fahrer wurden schwer verletzt.

Die Kollision passierte auf Höhe des Parkplatzes Widderstall bei Merklingen (Alb-Donau-Kreis). © 7aktuell.de | Alexander Hald

Zu der fatalen Kettenreaktion kam es in den frühen Morgenstunden gegen 2.51 Uhr bei Merklingen (Alb-Donau-Kreis). Aufgrund eines Pannenfahrzeugs hatte sich ein Rückstau gebildet, weshalb ein Lastwagen auf der rechten Spur anhalten musste. Ein zweiter Lkw erkannte die Situation rechtzeitig und stoppte hinter ihm.

Ein dritter Sattelzug bemerkte das Stauende aus bislang ungeklärter Ursache jedoch zu spät. Er krachte mit voller Wucht in den zweiten Lastwagen und schob diesen auf den vordersten Lkw auf.

Die Wucht des Aufpralls war so enorm, dass die Fahrer der beiden hinteren Fahrzeuge schwere Verletzungen erlitten. Sie wurden in umliegende Kliniken gebracht.