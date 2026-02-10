Folgenschwere Irrfahrt: Lastwagen erfasst Fahrradfahrerin auf Autobahn

Dasing - Eine Fahrradfahrerin ist im schwäbischen Dasing (Landkreis Aichach-Friedberg) auf die Autobahn 8 gefahren und von einem Lastwagen erfasst worden.

Die Polizei ermittelt gegen die beiden Unfallbeteiligten. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Die 45-Jährige wurde nach Polizeiangaben bei dem Unfall am Montag um 2 Uhr leicht verletzt. Demnach wurde das Vorderrad des Fahrrads bis auf die mittlere Fahrspur geschleudert.

Die Frau war auf dem Standstreifen Richtung Stuttgart unterwegs, der Lastwagen fuhr auf der rechten Spur. Weshalb beide zusammenprallten, war zunächst unklar.

Der 58 Jahre alte Fahrer des Lastwagens setzte danach seine Fahrt, ohne anzuhalten, fort. Er konnte später angehalten werden.

Warum die Frau an der AS Dasing über die B300 auf den Standstreifen der A8 auffuhr, blieb zunächst unklar.