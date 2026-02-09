Langer Stau auf A8: Fünf Menschen bei Unfall mit mehreren Autos verletzt

Bergkirchen - Bei einem Auffahrunfall am Montagmorgen mit sieben Autos sind auf der A8 bei Bergkirchen (Landkreis Dachau) fünf Menschen verletzt worden. Im Berufsverkehr kommt es laut Polizei zu erheblichen Verkehrsbehinderungen .

Auf der A8 staut es sich. (Archivfoto) © Stefan Puchner/dpa

Der Unfall ereignete sich demnach gegen 6.40 Uhr zwischen den Anschlussstellen Sulzemoos und Dachau in Fahrtrichtung München.

Nach bisherigen Erkenntnissen handelte es sich um einen Auffahrunfall mit sieben beteiligten Fahrzeugen. Fünf Personen zogen sich dabei leichte Verletzungen zu.

Mehrere Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden müssen. Hierbei soll es laut Polizeiangaben zum Einsatz von Kranfahrzeugen kommen. Dieses Vorhaben kann zu einer erneuten Vollsperrung führen.

Zeitweise waren alle drei Fahrstreifen blockiert. Der Verkehr wird derzeit über den rechten Fahrstreifen und den Pannenstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet.