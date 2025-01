Auto kracht auf A8 in Lkw: Ein Toter und zwei Schwerverletzte bei Unfall in Bayern

Bei einem Unfall auf der A8 ist ein 48-Jähriger ums Leben gekommen. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Drei weitere Männer wurden bei dem Unfall am späten Donnerstagabend gegen 23.20 Uhr auf der A8 zwischen Holzkirchen und Weyarn in Fahrtrichtung Salzburg verletzt - zwei von ihnen schwer. Das teilte die Polizei am Freitag mit.

Demnach prallte ein 50-Jähriger aus dem Raum Schliersee mit seinem BMW aus zunächst unklarer Ursache gegen den Auflieger eines in gleicher Richtung auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden, österreichischen Sattelzugs.

Vier Männer befanden sich zum Unfallzeitpunkt in dem BMW. Der Fahrer erlitt lediglich leichte Verletzungen, während zwei weitere Mitfahrer schwer verletzt wurden.

Der vierte Mitfahrer trug ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge keinen Sicherheitsgurt. Der 48-Jährige aus dem Landkreis Miesbach erlag seinen Verletzungen nach erfolgloser Reanimation noch am Unfallort.