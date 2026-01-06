Auto überschlägt sich auf A8: Stundenlange Vollsperrung

Friolzheim - Ein Verkehrsunfall mit Verletzten hat auf der A8 bei Friolzheim (Enzkreis) zu einer stundenlangen Vollsperrung in Richtung Stuttgart geführt.

Rund 70.000 Euro Sachschaden sind bei dem Unfall auf der Autobahn im Enzkreis entstanden. © Stefan Puchner/dpa

Dabei überschlug sich eines der beteiligten Autos mehrfach, wie die Polizei mitteilte. Ein Mann wurde demnach verletzt.

Den Angaben zufolge waren zwei Fahrzeuge zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-Süd und Heimsheim unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache zusammenprallten.

Der 22-jährige Fahrer des sich überschlagenden Autos erlitt leichte Verletzungen und wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Insassen des zweiten Wagens blieben unverletzt.