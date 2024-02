Crash auf A8 bei Pforzheim: ein Toter und ein Schwerverletzter!

Pforzheim - Bei einem schweren Unfall am Donnerstagvormittag auf der A8 ist der Fahrer eines Kleintransporters verstorben.

Die Feuerwehrkräfte waren im Großeinsatz vor Ort. © Markus Rott / EinsatzReport24

Der Fiat-Fahrer war gegen 10.45 Uhr in Richtung Stuttgart unterwegs, als es zum Auffahrunfall mit einem vorausfahrenden Lkw kam. Dieser musste verkehrsbedingt halten.

Die Verletzungen des Kleintransporter-Fahrers waren so schwerwiegend, dass er noch am Unfallort verstarb. Sein Beifahrer (23) wurde schwer verletzt. Er kam in eine Klinik.

Die Polizei geht von einer Schadensumme im fünfstelligen Bereich aus.