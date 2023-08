Deutsches Paar stirbt nach Unfall: Einsatzkräfte verspäten sich durch schlechte Rettungsgasse

St. Marienkirchen (Österreich) - Schreckliche Szenen an der A8 in Österreich: Nach einem heftigen Unfall neben der Autobahn verstirbt ein Paar (77 & 69) aus Deutschland. Einsatzkräfte kamen verspätet am Unglücksort an, da die fehlende Rettungsgasse eine schnelle Durchfahrt verhinderte.