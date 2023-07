Gegen Betonwand geschleudert: Porsche wird zum Totalschaden, ein Verletzter

Pforzheim - Ein Verletzter (58) sowie ein Totalschaden sind die Folgen eines Unfalls , der sich am Donnerstagabend auf der A8 in Richtung Stuttgart ereignete.

Am Porsche entstand ein Totalschaden. © Waldemar Gress / EinsatzReport24

Der Porsche Cayenne war gegen 18.30 Uhr zwischen Pforzheim-Süd und Heimsheim unterwegs. Als ein Laster plötzlich vom mittleren Fahrstreifen auf die linke Spur wechselte, konnte der 58-Jährige nicht mehr rechtzeitig abbremsen.

Beim Versuch, einer Kollision auszuweichen, geriet der Porsche ins Schleudern und prallte gegen einen Tanklaster. Schlussendlich krachte er in die Betonschutzwand in der Mitte, wo er zum Stehen kam.

Der glücklicherweise nur leicht verletzte Porsche-Fahrer wurde in eine Klinik gebracht. Der Schaden an seinem Auto wird auf rund 80.000 Euro geschätzt. Am Laster entstanden Schäden in Höhe von 15.000 Euro. Der 58 Jahre alte Fahrer blieb unverletzt.