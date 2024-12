15.12.2024 09:33 2.742 Geisterfahrerin rast auf A8 in Auto: Frau stirbt im Wrack, zwei Schwerverletzte

Eine Geisterfahrerin hat in der Nacht auf Sonntag auf der A8 bei Bernau am Chiemsee in Bayern einen schweren Unfall verursacht. Für sie kam jede Hilfe zu spät.

Von Jan Höfling

Bernau - Eine Geisterfahrerin hat in der Nacht auf Sonntag auf der A8 bei Bernau am Chiemsee einen folgenschweren Unfall verursacht. Für die 55 Jahre alte Bernauerin kam jede Hilfe zu spät, zwei Menschen wurden erheblich verletzt. Auf der A8 ist es bei Bernau am Chiemsee zu einem Unfall gekommen. Ein Mensch (†55) ist tot, zwei Personen sind schwer verletzt. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa Laut Polizei war die Autofahrerin in Bayern auf der falschen Fahrbahnseite der Autobahn in Richtung München unterwegs - mit hoher Geschwindigkeit! Nach aktuellem Ermittlungsstand setzte sie ihre fatale Fahrt nach der ersten Meldung, welche die Beamten gegen 0.28 Uhr erreicht hatte, so lange fort, bis sie im Bereich der Anschlussstelle Bernau mit einem entgegenkommenden Auto kollidierte. Durch die enorme Wucht des frontalen Aufpralls flogen große Trümmerteile quer über die A8, trafen mehrere weitere Fahrzeuge sowie einen Flixbus. Unfall A8 Großer Feuerwehreinsatz auf A8: Drei BMW brennen lichterloh Trotz sofort von Rettungskräften und Notärzten eingeleiteten Wiederbelebungsversuchen konnte die 55-Jährige letztendlich nur tot aus dem völlig demolierten Wrack ihres Autos geborgen werden. Die 49 und 46 Jahre alten Insassen des gerammten Wagens wurden mit schweren Verletzungen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Weitere Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt, es entstanden lediglich Sachschäden. A8 bei Bernau am Chiemsee nach tödlichem Unfall mehrere Stunden gesperrt Weshalb die Frau auf der falschen Spur fuhr, ist derzeit unklar. Die Ermittlungen der Verkehrspolizeiinspektion Rosenheim laufen auf Hochtouren. Die Autobahn musste mehrere Stunden gesperrt werden, ist seit 5.30 Uhr aber wieder befahrbar. Vor Ort im Einsatz waren neben den Beamten und den Rettungskräften auch die Feuerwehren Frasdorf und Bernau sowie unterstützend ein Team der psychosozialen Notfallversorgung des Bayerischen Roten Kreuzes Rosenheim.

