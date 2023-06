Heftiger Crash auf A8: Laster rast in Sattelzug und geht in Flammen auf!

Der Laster brannte vollständig aus. © 7aktuell.de / Kevin Lermer

Gegen 7.20 Uhr war ein Scania-Fahrer (29) auf der A8 in Richtung München unterwegs. Einen kurz vor Merklingen verunfallten Laster bemerkte der 29-Jährige dabei wohl zu spät.

Der Unfallverursacher krachte in die Seite des stehenden MAN-Lasters, der dabei schwer beschädigt wurde. Der mit 40 Tonnen Zeitschriften beladene Scania kam nach rund 100 Metern zum Stehen.

Aufgrund der Wucht des Aufpralls fing der Sattelzug Feuer. Trotz einem Großaufgebot der Feuerwehr brannte der Laster samt Auflieger vollständig aus.

Der Unfallverursacher kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden am Scania wird auf rund 200.000 Euro geschätzt, am MAN entstand ein Schaden von etwa 120.000 Euro.