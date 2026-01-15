Stau auf der A8: Laster mit Glasflaschen brennt

Ulm - Ein mit Gasflaschen beladener Laster fing am Donnerstag auf der A8 Feuer.

Der Fahrer konnte rechtzeitig auf dem Seitenstreifen halten. © SDMG / Woelfl

In Richtung Stuttgart geriet der Laster gegen 11.50 Uhr auf Höhe Aichelberg vermutlich durch einen technischen Defekt im Motorrad in Brand, teilt die Polizei mit.

Der Fahrer konnte noch rechtzeitig auf dem Seitenstreifen halten.

Der Laster geriet vollständig in Brand. Die Gasflaschen explodierten teilweise.

Die Autobahn musste in beide Richtungen gesperrt werden.

Der Sachschaden wird auf rund 70.000 Euro geschätzt.