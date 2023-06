Nach Crash gegen Brückenpfeiler: Fahrer (45) verletzt im Transporter eingeklemmt

Der Fahrer war aus noch nicht geklärter Ursache von der Straße abgekommen, über eine Grünfläche geholpert und schließlich gegen einen Brückenpfeiler gekracht. © Polizeidirektion Pirmasens

Passiert ist der Unfall gegen 4.15 Uhr am frühen Morgen des heutigen Mittwochs in Höhe der Ausfahrt Contwig/Flughafen Zweibrücken in Fahrtrichtung Saarland.

Dort war der Fahrer eines Unternehmens aus Bayern laut einem Sprecher der Polizei aus bislang noch nicht geklärter Ursache plötzlich nach rechts von der Fahrbahn abgekommen.

Der Transporter holperte daraufhin zunächst über den Grünstreifen, dann über die angrenzende Grünfläche und die Autobahnauffahrt dahinter, bis der Wagen schließlich frontal im rechts daneben stehenden Brückenpfeiler einschlug.

Dabei erlitt der Fahrer eine Verletzung am linken Bein und am Kopf und wurde in dem Transporter eingeklemmt. Er musste von der Feuerwehr befreit werden und kam anschließend mit zum Glück nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus.

Das Fahrzeug war durch den Unfall nicht mehr fahrtüchtig und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden wird auf insgesamt 10.000 Euro geschätzt.