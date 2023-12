Tödlicher Unfall auf A8: Lkw kracht in Stauende

Friedberg - Bei einem Auffahrunfall von drei Lastkraftwagen auf der Autobahn 8 ist am Mittwoch ein 32-jähriger Fahrer tödlich verunglückt.

Die Lkw-Kabine wurde durch den Aufprall völlig zerstört. © Bruder Media

Ein weiterer Fahrer wurde schwerstverletzt, wie die Polizei am Abend in Augsburg mitteilte.

Der Zusammenstoß gegen 19.18 Uhr in Fahrtrichtung München auf Höhe Friedberg/Derching sei eine Folge eines anderen Unfalls gewesen.

Zwei der beteiligten Lastkraftwagen hätten am Ende eines Staus gestanden und der 32-Jährige sei aufgefahren, sagte ein Sprecher. Die A8 wurde am Abend in Richtung München gesperrt.