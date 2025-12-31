Tödlicher Unfall auf A8: Mann hat epileptischen Anfall am Steuer

Sulzemoos - Ein Autofahrer hat auf der A8 einen epileptischen Anfall bekommen und sich bei einem Unfall mit seinem Auto überschlagen.

Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten (33) ins Krankenhaus. (Symbolfoto) © Peter Kneffel/dpa

Der Mann wurde dabei lebensbedrohlich verletzt und starb später im Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Seine Beifahrerin erlitt mittelschwere Verletzungen.

Wegen des Anfalls gegen 11.20 Uhr am Mittwoch konnte der 33 Jahre alte Fahrer das Auto in Sulzemoos (Landkreis Dachau) demnach nicht mehr steuern.

Seine 31 Jahre alte Beifahrerin habe noch erfolglos versucht, den Wagen zu manövrieren. Das Auto sei über den mittleren auf den rechten Streifen gefahren und habe dort das Heck eines Lkws gerammt. Dann überschlug sich das Fahrzeug laut Polizeiangaben und blieb auf dem Dach liegen.

Ein Rettungshubschrauber flog den 33-Jährigen ins Klinikum Ingolstadt. Nach Reanimation und einer Notoperation starb er dort, wie es hieß. Die Beifahrerin kam den Angaben zufolge nach einer Erstversorgung in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Lkws sei nicht verletzt, sagte ein Polizeisprecher.