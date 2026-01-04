Unfall auf A8: Auto gerät ins Schleudern, vier Verletzte

Aufham - Bei einem Unfall auf der A8 im Landkreis Berchtesgadener Land am Samstagabend wurden vier Menschen verletzt.

Zahlreiche Rettungskräfte waren auf der A8 im Einsatz. © BRK Kreisverband Berchtesgadener Land

Feuerwehr, Rotes Kreuz und Polizei rückten gegen 18.30 Uhr auf die Autobahn an der Ausfahrt Anger und Aufham aus.

Wie das Rote Kreuz mitteilte, waren vier Autos in den Unfall verwickelt. Zunächst war eine Fahrerin offenbar ins Schleudern geraten.

Ihr querstehendes Auto wurde dann von einem nachfolgenden Fahrzeug erfasst und gegen einen dritten Wagen geschleudert. Ein vierter Fahrer konnte gerade noch rechtzeitig ausweichen und in eine angrenzende Wiese fahren.

Weitere Verkehrsteilnehmer leisteten Erste Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte. Den Angaben nach wurden zwei Menschen mittelschwer und zwei leicht verletzt. Die übrigen vier Beteiligten kamen unbeschadet davon.