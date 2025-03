Unfall-Serie auf Autobahn: Sieben Verletzte und ein Sachschaden von rund 185.000 Euro

Dasing - Sieben verletzte Menschen und ein Sachschaden in Höhe von rund 185.000 Euro sind die schwerwiegenden Folgen einer Unfall-Serie auf der A8 in Bayern .

Auf der A8 ist es zu mehreren Unfällen gekommen. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war es am Montag gegen 16.15 Uhr zunächst zu einem Crash mit insgesamt vier beteiligten Autos und einem Lastwagen in Fahrtrichtung Stuttgart gekommen.

Auslöser war der Fahrbahnwechsel eines 73 Jahre alten Autofahrers, der dabei offenbar ein anderes Fahrzeug übersah, an dessen Steuer ein 46 Jahre alter Mann saß. Die weiteren Beteiligten bemerkten dies zu spät, Zusammenstöße waren die Folge.



Die Bilanz des Unfalls: vier leicht verletzte Personen und ein Sachschaden von circa 100.000 Euro.

Gegen den 73-Jährigen wird wegen fahrlässiger Körperverletzung und dem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung inzwischen ermittelt.