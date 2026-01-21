Zwei Schwerverletzte nach Lkw-Crash: Rettungsheli landet auf A8

Pforzheim - Am Mittwochmittag ist die A8 nach einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen bei Pforzheim voll gesperrt worden. Zwei Menschen wurden verletzt. Ein Rettungshelikopter musste auf der Autobahn landen.

Die Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden. © Waldemar Gress / EinsatzReport24

Gegen 11.55 Uhr kam es kurz vor der Anschlussstelle Pforzheim-Süd zu einer Kollision, an der zwei Kleintransporter und ein Lastwagen beteiligt waren. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei übersah ein 28-jähriger Fahrer eines Sprinters auf der rechten Fahrspur das Ende eines Rückstaus.

"Trotz eines Ausweichversuchs auf den mittleren Fahrstreifen kollidierte er mit dem linken Heck des 40-Tonners", hieß es in einer Meldung. Ein unmittelbar folgender, 20-jähriger Sprinter-Fahrer konnte ebenfalls nicht mehr rechtzeitig reagieren und rammte den Lastwagen frontal.

Der 20-Jährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Auch der 28-jährige Unfallverursacher wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus transportiert.