Biker stirbt bei Frontalkollision mit Wohnmobil auf A81

Geisingen - Ein Frontalcrash am Donnerstag im Kreis Tuttlingen hatte den Tod eines Motorradfahrers (†58) zur Folge.

Für den Motorradfahrer kam jede Hilfe zu spät. © Kamera24

Der Mann war gegen 12 Uhr in einer Gruppe aus insgesamt sechs Motorradfahrern auf der A81 unterwegs. Dann bog er in die Einmündung zur B311 in Richtung Freiburg, wo er ein von links kommendes Fahrzeug übersah.

Es kam zu einem heftigen Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigten Wohnmobil.

Der 58-Jährige wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlag. Weitere Verletzte gab es nicht. Alle Beteiligten wurden vom Kriseninterventionsteam betreut, wie die Polizei mitteilte.