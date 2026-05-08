Sperrung der A81 am Wochenende: Das müssen Autofahrer wissen

Weinheim - Die Autobahn 659 wird am Sonntag zwischen Weinheim und Mannheim von etwa 06.00 Uhr an in beide Richtungen gesperrt.

Nach Arbeiten an einer Hochspannungsleitung werden am Wochenende Gerüste mit Schutznetz abgebaut. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Die Sperrung gehe planmäßig am Sonntag bis 16 Uhr, teilte Die Autobahn GmbH des Bundes mit. Grund für die Sperrung ist demnach der Abbau von Gerüsten mit Schutznetz nach Arbeiten an einer Hochspannungsleitung, die über die Autobahn führt. Die Umleitungsstrecken seien entsprechend ausgeschildert.

In Richtung Mannheim sollen demnach Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer am Kreuz Weinheim auf die A5 in Richtung Frankfurt auffahren.

An der Anschlussstelle Bensheim sollen sie laut Mitteilung auf die B47 nach Lorsch wechseln und dann an der Anschlussstelle Lorsch auf die A67 in Richtung Mannheim auffahren.

In Richtung Weinheim sollen Autofahrer am Kreuz Viernheim auf die A6/A67 in Richtung Frankfurt fahren.

Anschließend sollen sie an der Anschlussstelle Lorsch auf die B47 nach Bensheim wechseln und danach an der Anschlussstelle Bensheim auf die A5 in Richtung Heidelberg auffahren.