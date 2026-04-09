A9 in Richtung Berlin gesperrt: Aktuell Umleitung über Landstraße

Schleiz - Nach einem Unfall am Donnerstagmorgen ist die A9 in Richtung Berlin zwischen Dittersdorf und Triptis gesperrt.

Die Sperrung werde vermutlich mehrere Stunden andauern, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Es sei Kraftstoff ausgelaufen.

Rettungskräfte und der Bergungsdienst seien vor Ort. Den Angaben zufolge wird der Verkehr ab Dittersdorf von der Autobahn abgeleitet.

Weitere Angaben zu dem Unfall machte die Polizei vorerst nicht.