A9 in Richtung Berlin gesperrt: Aktuell Umleitung über Landstraße

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Nach einem Unfall ist die A9 in Richtung Berlin zwischen Dittersdorf und Triptis gesperrt.

Von Hannan el Mikdam-Lasslop

Schleiz - Nach einem Unfall am Donnerstagmorgen ist die A9 in Richtung Berlin zwischen Dittersdorf und Triptis gesperrt.

Wegen eines Unfalls ist die A9 in Richtung Berlin zwischen Dittersdorf und Triptis aktuell gesperrt. (Archivbild)
Wegen eines Unfalls ist die A9 in Richtung Berlin zwischen Dittersdorf und Triptis aktuell gesperrt. (Archivbild)  © Stefan Puchner/dpa

Die Sperrung werde vermutlich mehrere Stunden andauern, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Es sei Kraftstoff ausgelaufen. 

Rettungskräfte und der Bergungsdienst seien vor Ort. Den Angaben zufolge wird der Verkehr ab Dittersdorf von der Autobahn abgeleitet.

Weitere Angaben zu dem Unfall machte die Polizei vorerst nicht.

Titelfoto: Stefan Puchner/dpa

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