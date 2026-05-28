Unfall auf A9: Auto überschlägt sich in der Baustelle

Kulmbach - Nach einem Unfall auf der A9 musste die Autobahn in Oberfranken zeitweise in beiden Richtungen gesperrt werden.

Während der Aufräumarbeiten musste die A9 zeitweise gesperrt werden. (Symbolfoto) © Friso Gentsch/dpa

Wie die Polizei mitteilte, passierte der Unfall am Donnerstagmorgen in der Baustelle am Autobahnkreuz A9/A70 zwischen Kulmbach und Bayreuth.

Ein Auto überschlug sich und beschädigte dabei auch einen Lkw. Zwei Personen wurden nach ersten Informationen leicht verletzt.

Trümmer verteilten sich bis auf die Gegenfahrbahn, daher musste die Fahrbahn auch hier zeitweise gesperrt werden.