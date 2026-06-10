Transporter überschlägt sich: Fahrer (19) aus dem Fenster geschleudert

Eching – Ein 19-Jähriger ist am Dienstagvormittag bei einem Unfall auf der A9 bei Eching aus dem Fenster eines Transporters geschleudert worden. Das Fahrzeug habe sich gegen 11.38 Uhr überschlagen, teilte die Polizei mit.

Vater und Sohn kamen gemeinsam in ein Krankenhaus. (Symbolfoto) © 123RF/Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa-tmn

Der 19-jährige Fahrer und dessen Vater, der ebenfalls im Auto saß, seien schwer verletzt worden.

Der junge Mann hatte demnach auf Höhe Eching (Kreis Freising) auf dem Autobahnzubringer der A9 in Richtung München einen Lastwagen überholt. Nach Angaben der Polizei verlor er vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit und geringer Profiltiefe der Reifen die Kontrolle über seinen Wagen und kam ins Schleudern.