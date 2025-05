Audi verursacht Unfall auf A9 und haut danach ab

Lederhose - Am frühen Freitagabend kam es auf der A9 in Thüringen zu einem Unfall . Der Verursacher machte sich danach aus dem Staub.

Alles in Kürze

Die Polizei versucht, den geflüchteten Audi ausfindig zu machen und bittet um Zeugenhinweise. (Symbolfoto) © 123rf/meinzahn

Wie die Autobahnpolizei am Samstagmorgen erklärte, hatte sich der Vorfall zwischen den Anschlussstellen Lederhose und Hermsdorf-Süd in Fahrtrichtung Berlin ereignet.

Beteiligt war ein schwarzer Audi sowie ein blauer VW Passat. Der Audi fuhr auf dem rechten Fahrstreifen, der VW auf der mittleren Spur.

Kurz vor dem Hermsdorfer Kreuz wechselte der Audi den Fahrstreifen und fuhr unvermittelt nach links. Hierbei krachte er seitlich mit dem VW zusammen. Der Passat schleuderte daraufhin gegen die mittlere und anschließend gegen die rechte Leitplanke.

Die beiden Insassen des VW, der 23-jährige Fahrer sowie dessen 28-jährige Beifahrerin aus dem Saale-Orla-Kreis, erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden mitgeführten kleineren Hunde blieben unverletzt. Am VW und der Leitplanke entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.