Bei voller Fahrt auf der A9: Ehepaar verletzt sich gegenseitig

Während einer Autofahrt verletzte sich ein Ehepaar auf der A9 gegenseitig. (Symbolbild) © 123RF/clipfy

Am Silvesterabend war ein Ehepaar in zunächst verbalen Streit geraten. An sich ein vielerorts alltäglicher Vorgang. Wäre da nicht die Örtlichkeit der Auseinandersetzung.

Denn der durch den Alkoholkonsum der Frau ausgelöste Streit entwickelte sich im gemeinsamen Auto auf der A9 gegen 21.30 Uhr.

Der Mann habe sich über den Pegel seiner Gattin geärgert, woraufhin das Gespräch eskalierte.

Als die Polizei eingriff, stellten die Beamten "sichtbare Verletzungen" an beiden Personen fest, sagte Polizeisprecherin Liz Hesse.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei der Frau einen Wert von 1,1 Promille.