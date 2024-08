Auto überschlägt sich mehrfach: Zehn Verletzte nach Unfall auf A9

Weißenfels - Am Montagabend ereignete sich auf der A9 bei Weißenfels ein Unfall mit einem Hyundai und einem Porsche. Dabei wurden zehn Insassen leicht verletzt.

Bei einem Unfall auf der A9 wurden zehn Insassen verletzt. Die Polizei ermittelt, wie es zu dem Unfall kam. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa

Zwischen den Anschlussstellen Weißenfels und Naumburg kam es am Montagabend auf der Autobahn A9 auf der Fahrspur in Richtung München zu einem Verkehrsunfall.

Wie die Polizei informierte, waren ein Hyundai und ein Porsche darin verwickelt.

Eines der Fahrzeuge überschlug sich mehrfach, bis es schließlich auf dem Dach liegen blieb.

Angaben der dpa zufolge befanden sich in dem einen Auto sechs und in dem anderen vier Personen, die schließlich alle in eine Klinik gebracht werden mussten.