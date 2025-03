Lastwagen auf A9 in Brand: Fahrer hörte lauten Knall!

Triptis - Zu einem Lkw-Brand ist es am Montag auf der A9 in Thüringen gekommen.

Zu dem Brand war es in den frühen Morgenstunden zwischen den Anschlussstellen Triptis und Dittersdorf (beide Saale-Orla-Kreis) in Fahrtrichtung München gekommen. Am späten Mittag teilte die Autobahnpolizei TAG24 mit, dass die rechte Fahrbahn wieder komplett frei sei.

Erstmeldung am 24. März, um 9.44 Uhr, aktualisiert um 14.06 Uhr