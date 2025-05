Mehrere Autos krachen ineinander: Unfälle legen A9 bei Leipzig lahm

Leipzig - Gleich zwei Unfälle haben am Mittwochnachmittag die A9 bei Leipzig lahmgelegt.

Alles in Kürze

Auf der A9 bei Leipzig ereigneten sich am Mittwochnachmittag mehrere Unfälle. © Michael Strohmeyer

Das erste Unglück hatte sich gegen 13.37 Uhr etwa einen Kilometer nach der Anschlussstelle Großkugel in Fahrtrichtung Berlin ereignet, wie Polizeisprecher Moritz Peters TAG24 mitteilte.

"Etwa um diese Zeit hatten schwerer Regen und Hagel über Leipzig eingesetzt", so der Sprecher.

Auf der Autobahn sorgte dies offenbar für Aquaplaning. Zwei Autos gerieten plötzlich ins Schleudern, drehten sich und kamen schließlich zum Stehen.

"Eine Person erlitt dabei eine Platzwunde am Kopf. Rettungskräfte brachten sie zur Behandlung in ein Krankenhaus in Halle", sagte Peters.

Der linke und der mittlere Fahrstreifen der Autobahn mussten im Zuge der Unfallaufnahme vorübergehend gesperrt werden.