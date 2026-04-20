Mercedes überschlägt sich auf A9: Autobahn nach Unfall gesperrt

Coswig (Anhalt) - Das Regenwetter forderte offenbar seinen Tribut auf der nassen A9 : Im Landkreis Wittenberg ist am Sonntagnachmittag ein Auto verunglückt, die Autobahn musste kurzzeitig gesperrt werden.

Der Mercedes landete in der Böschung abseits der Autobahn. © Facebook/Feuerwehr Coswig / Anhalt

Der Unfall geschah gegen 15.18 Uhr in Fahrtrichtung Berlin zwischen den Anschlussstellen Coswig und Köselitz.

Die Fahrerin (57) des Mercedes war auf der linken Spur unterwegs. Laut einem Polizeisprecher habe sie plötzlich die Kontrolle über ihr Auto verloren, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und durchbrach die Leitplanke.

Der Wagen überschlug sich und kam erst hinter einem Wildschutzzaun zum Stehen. Die 57-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde in einem Krankenhaus medizinisch versorgt.

Der Mercedes musste abgeschleppt werden. Es entstand insgesamt ein Schaden von rund 73.000 Euro.

Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. Naheliegend ist, dass das nasse Wetter am Nachmittag ursächlich gewesen sein könnte.