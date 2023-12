Mehrere Verletzte bei schwerem Crash auf A9

Die Front eines der Fahrzeuge ist schwer beschädigt. © Tom Musche

Laut Verkehrsmeldungen der Polizei in Sachsen-Anhalt geschah der Unfall am Samstag in Fahrtrichtung Berlin zwischen der Anschlussstelle Halle (Saale) und der Raststätte Köckern – wie TAG24 erfuhr, gegen 18.40 Uhr.

Offenbar sollen dort ein Transporter und ein Lastwagen zusammengekracht sein. Dabei seien zwei Personen verletzt worden.

Neben dem Rettungsdienst waren auch Polizei und Feuerwehr im Einsatz.

Zur Unfallursache lagen am Abend noch keine Informationen vor.