Seat kracht in Hyundai: Auffahrunfall sorgt für Stau auf der A9

Ein Unfall in Höhe des Schkeuditzer Kreuzes hat am Sonntag vorübergehend für Stau auf der A9 in Fahrtrichtung München gesorgt.

Von Eric Mittmann

Schkeuditz - Ein Unfall in Höhe des Schkeuditzer Kreuzes hat am Sonntag vorübergehend für Stau auf der A9 in Fahrtrichtung München gesorgt. Alles in Kürze Auffahrunfall auf A9 in Höhe Schkeuditzer Kreuz

Seat kracht in Hyundai

Zwei Personen hatten Schock, niemand verletzt

A9 in Fahrtrichtung München teilweise gesperrt

Polizei ermittelt Unfallhergang Mehr anzeigen Auf der A9 bei Leipzig ist es am Sonntagabend zu einem Unfall zwischen einem Seat und einem Hyundai gekommen. © Michael Strohmeyer Wie ein Sprecher des Polizei-Lagezentrums gegenüber TAG24 erklärte, hatte sich der Crash gegen 17.30 Uhr ereignet. Was genau passiert war, blieb zunächst noch unklar. Bilder vom Ort des Geschehens lassen jedoch auf einen Auffahrunfall schließen. So ist zu erkennen, dass ein Seat frontal in das Heck eines Hyundai gekracht ist. Wie es dazu kam, ist nun Angelegenheit der Polizei. Zwei Personen mussten vor Ort von der Feuerwehr versorgt und später an den Rettungsdienst übergeben werden. Dem Sprecher der Polizei zufolge wurde jedoch niemand verletzt. Beide hatten offenbar lediglich einen Schock erlitten. Durch den Crash mussten zwei Spuren der Autobahn gesperrt werden. Es kam zu Stau. © Michael Strohmeyer Die A9 in Fahrtrichtung München musste im Zuge der Unfallaufnahme auf zwei Fahrspuren verengt werden. Dadurch kam es vorübergehend zu Stau. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang bereits eingeleitet.

