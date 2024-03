Schwerer Unfall auf der A9! Lkw verliert literweise Diesel, drei Personen verletzt

Großkugel - Die A9 in Richtung Berlin musste am Donnerstagnachmittag nach einem Unfall voll gesperrt werden.

Die A9 musste nach dem Unfall voll gesperrt werden. © Tom Musche

Wie TAG24 von Polizeisprecher Chris Graupner erfuhr, waren an dem Unfall nahe dem Schkeuditzer Kreuz gegen 13.15 Uhr wohl zwei Autos und ein Lkw beteiligt. Genauere Details und Hintergründe waren zunächst nicht bekannt.

Laut einer ergänzenden Mitteilung vom Freitag war ein Autofahrer (44) mit seinem Ford auf der mittleren Spur unterwegs. Als er auf den linken Streifen habe wechseln wollen, krachte er mit dem Opel eines 25-Jährigen zusammen und geriet ins Schleudern.

So kam es schließlich zum Zusammenstoß mit dem Sattelzug eines 57 Jahre alten Fahrers auf der rechten Spur. Auch der Opel kollidierte mit dem Laster, außerdem mit beiden Leitplanken.

Der 25-Jährige und zwei seiner Insassen wurden schwer verletzt und in Krankenhäuser eingeliefert. "Alle beteiligten Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten", so die Polizei weiter. Es entstand ein Schaden von mehr als 20.000 Euro.