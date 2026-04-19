Sperrung nach Crash bei Starkregen: Skoda kracht auf A9 gegen Leitplanke

Leipzig - Ein Großaufgebot an Einsatzkräften versammelte sich am Sonntagnachmittag auf der A 9 bei Leipzig . Grund war ein Skodafahrer, der wohl die Kontrolle über sein Auto verloren hat.

Ein Rettungshubschrauber wurde alarmiert. © Michael Strohmeyer

Kurz nach 13 Uhr ging der Notruf bei der Polizei ein, bestätigte ein Sprecher des Lagezentrums auf TAG24-Anfrage.

Auf der A9 in Richtung Berlin hatte es zwischen Leipzig-West und Großkugel geknallt.

Laut ersten Informationen vom Ort des Geschehens habe der Skoda bei Starkregen ein Auto gerammt, sei dann ins Schleudern gekommen und gegen die Leitplanke geknallt.

Bilder zeigen, dass dabei das Vorderrad auf der Beifahrerseite abgerissen wurde.

Der Rettungsdienst samt Hubschrauber sowie Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz.

Die Umstände des Unfalls werden aktuell ermittelt.