Sperrung nach Schreckmoment auf A9: Lkw-Anhänger reißt während Fahrt plötzlich ab

Coswig (Anhalt) - Das hätte richtig böse enden können: Auf der A9 im Landkreis Wittenberg riss einem Lastwagen während der Fahrt am Montagnachmittag plötzlich der Anhänger ab. Die Autobahn musste mehrere Stunden gesperrt werden.

Die Autobahn war in Richtung München für rund drei Stunden komplett dicht. (Symbolbild) © David Young/dpa

Die gute Nachricht zuerst: Verletzt wurde bei dem Unfall gegen 16.17 Uhr zwischen den Anschlussstellen Coswig und Vockerode glücklicherweise niemand.

Wie die Polizei mitteilte, war der 42-jährige Fahrer des Gespanns zuvor auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung München unterwegs.

Dann der Schreck: "Während der Fahrt brach das hintere, rechte Rad, sodass der Anhänger abriss", so ein Sprecher. Der Lkw geriet daraufhin ins Schleudern, kam schließlich aber auf der linken sowie mittleren Spur zum Stehen, der Anhänger auf der rechten.

Beide mussten später abgeschleppt werden. Während Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten wurde die Autobahn nach München bis kurz nach 19 Uhr voll gesperrt.