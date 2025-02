11.02.2025 19:23 Unfälle auf A9: Mehrere Menschen verletzt

Auf der A9 in Thüringen kam es am Dienstagnachmittag in einem bestimmten Abschnitt zu mehreren Unfällen. Drei Menschen wurden schwer verletzt.

Von Carsten Jentzsch

Bad Lobenstein - Auf der A9 in Thüringen kam es am Dienstagnachmittag in einem bestimmten Abschnitt zu mehreren Unfällen. Drei Menschen wurden schwer verletzt. Drei Menschen sollen schwer verletzt worden sein. (Symbolbild) © 123RF/teka77 Wie TAG24 am Nachmittag von der Autobahnpolizei erfuhr, kam es auf der Richtungsfahrbahn Berlin, nach der Abfahrt Bad Lobenstein, zu vier einzelnen Unfällen auf 250 Meter Länge. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden drei Menschen schwer verletzt. Zunächst war noch der Kenntnisstand von zwei schwer und zwei leicht Verletzten. Dahinter soll es bei Stauerscheinungen zu einem weiteren Unfall gekommen sein, wie aus den Angaben hervorging. Die Richtungsfahrbahn Berlin war voll gesperrt. Später dann war der linke Fahrstreifen wieder frei. Unfall A9 Vollsperrung auf A9: Unfall mit Gefahrgut-Lastwagen! Aktuell ist der rechte Fahrstreifen noch nicht frei, wie TAG24 am Abend im Gespräch mit der Autobahnpolizei erfuhr. Der entstandene Sachschaden (insgesamt) wurde auf 125.000 Euro geschätzt. Auf der Richtungsfahrbahn München war es ebenfalls zu einem Unfall (alleinbeteiligt) gekommen. Eine Person gelte nach derzeitigem Kenntnisstand als leicht verletzt, hieß es vonseiten der Autobahnpolizei am späten Nachmittag. Der Schaden am Fahrzeug beträgt den Angaben zufolge schätzungsweise circa 5000 Euro. Erstmeldung am 11. Februar, um 16.45 Uhr, zuletzt aktualisiert um 19.23 Uhr

Titelfoto: 123RF/teka77