Stundenlange Vollsperrung auf A9: Lastwagen-Fahrer übersieht Stauende und wird eingeklemmt

Dessau - Ein schwerer Unfall auf der A9 forderte am Freitagmorgen vier Verletzte. Die Autobahn war stundenlang gesperrt.

Alles in Kürze

Die Aufräum- und Bergungsarbeiten dauerten stundenlang. © Tom Musche

Wie die Polizei am Vormittag berichtete, war der Lkw-Fahrer in Richtung Berlin unterwegs, als er gegen 8.45 Uhr an der Anschlussstelle Dessau-Ost aus noch unklarer Ursache ein Stauende übersah.

Vor ihm standen in der rechten Fahrspur drei Lkw. Dies bemerkte der Iveco-Fahrer allerdings zu spät.

Eine Gefahrenbremsung war erfolglos. Der Mann kam nach rechts von seiner Spur ab und stieß dabei seitlich mit dem vor ihm stehenden Lkw zusammen.

Doch das hielt den Lastwagen nicht auf.

Dieser ist im weiteren Verlauf noch mit zwei weiteren Lastern zusammengestoßen, bevor er schlussendlich zum Stehen kam.

"Der Fahrer wurde dabei im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden", bestätigte die Polizei. Danach wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen. Neben dem Mann wurden auch die Fahrer der anderen drei Lkw verletzt. Zwei von ihnen brachte man mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.